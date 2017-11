Eesti president Kersti Kaljulaid on visiidil Etioopias, kus ta täna ennelõunal kohtus täna ennelõunal Aafrika Liidu kaubanduse ja tööstuse voliniku Albert Muchangaga.

Addis Ababas aset leidnud kohtumisel arutati nii Aafrika ja Euroopa Liidu suhteid ning peatset tippkohtumist kui ka Eesti kogemust ja Aafrika riikide võimalusi digitehnoloogiate järjest suuremaks kasutuselevõtuks.

Volinik Muchanda andis ülevaate Aafrika vabakaubandustsooni läbirääkimistest ning president Kaljulaid soovitas Aafrikal kaaluda ja andmete vaba liikumise võimaldamist, mida Euroopa Liidus veel ei ole. „Aafrika peaks ja saaks õppida Euroopa kogemustest ning meie õppetundidele tuginedes lõigata kaasaegsetest tehnoloogiatest palju enam kasu. Sel ajal kui meie Euroopas alles üritame aru saada, mida see andmete vaba liikumine ehk viies vabadus tegelikult ka tähendaks ning kuidas selle rakendamine toimiks, siis Aafrika riikidel on võimalus oma digiühiskonnad juba niimoodi üles ehitada, et kasu oleks palju suurem," rääkis president Kaljulaid.