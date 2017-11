Sigaretipakkidel pole enam infot nikotiini ja vingugaasi sisalduse kohta ning peatselt kaovad need üldse leti alla. E-sigareti nikotiiniga vedelikku tohib müüa vaid kindla (pisikese) suurusega anumate kaupa, maitsed tahetakse keelata jne.

Euroliit ja selle direktiividele kuuleka koolipoisina ka omapoolseid piiranguid välja mõtlev Eesti riik on leidnud, et parim lahendus nikotiini tarvitamist piirata on kiuslik jaanalinnulik peitusemäng. Kui muudame tarvitamise võimalikult ebamugavaks, siis laisk eestlane lööb ju käega ja jätab maha?

Kiusamisega on selline lugu, et see sünnitab trotsi. Millegi ärakeelamine või piiramine on ikka ja jälle toonud kaasa kõikvõimalikku slikerdamist ja seaduste painutamist. Salasuitsud hakkavad rohkem levima. E-vedelikke hakatakse ise kokku segama, kes teab mis koostisosadest. Rohetavad tubakapõllud. Pakiautomaate hakkavad täitma anumad, mille etikett ei vasta sisule. Üle piiri voolab rohkem sõidukeid, milles veetakse teatud maavitsalise saadusi.

Kui riik suudab jaanalinnupoliitika tagajärgi ohjeldada ja sellest kõigest eestlastele tõesti kasu sünnib, siis palju õnne meile kõigile.