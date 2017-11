„Mul oli seljas sinine kostüüm, lilled, liiliad ... väga elegantne.“ Nii kirjutas 17aastane Vene baleriin Matilda Kšessinskaja päevikusse esimesest kohtumisest Vene troonipärija Nikolaiga, mis tema hinge kustumatu jälje jättis. Oli brüneti femme fatale'i ja tulevase Nikolai II armulugu tõepoolest nii tundeküllane, kui värske Vene kõmufilm „Matilda“ väidab? Kšessinskaja noorpõlvepäevikute põhjal: jah!

Vene režissööri Aleksei Utšiteli pompoosses linateoses „Matilda“ on tulevane tsaar Peterburi Maria teatri priimabaleriini pärast niivõrd arust ära, et kaalub oma väljavalitu, Hesseni printsessi Alixi hülgamist ja lausa troonist loobumist. Lõpuks võidab siiski kohusetunne isamaa ees. Nikolai II päevikutest jääb ajakirjanduse väitel mulje, et riigipea nautis küll kaunitari seltsi, kuid tema süda kuulus sakslannale ja ennekõike riigiasjadele. Kuid viimaks on avalikkuse ette jõudnud ka Matilda noorpõlvepäevikud ja -kirjad, mille põhjal oli siiski tegu sügava armulooga. Vähemalt baleriini poolt.