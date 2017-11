2014. aastal sai politsei ootamatu kõne, kus üks kodanik kurtis, et teda häirib kesklinnas olev kuusk. Nagu arvata võite - mees tahtis kuuse maha saagida!

Viisakalt politseiga suhtlev mees selgitab, kuidas ta tahab kuuse Valgas maha võtta.

Politsei selgitab, et see pole hea mõte, sest siis oleks tegu kuriteoga. Näib, et ta saab oma veast aru ja vabandab korduvalt politsei ees.

Loodame, et tänavu jäävad kõik jõulupuud ilusti püsti ja püsima!