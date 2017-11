Eesti Pillifondi kogu täienes perekond Sapožninile kuuluva 17. sajandist pärit hinnalise ja legendaarse viiuliga. Pill teenis Eesti artisti Vladimir „Boba“ Sapožninit kogu tema pika karjääri jooksul.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on pillifondi vajalikkus end paari aastaga selgelt tõestanud. „Tänu Pillifondile saavad juba kaheksa interpreeti kasutada maailma tippklassi kuuluvaid keelpille, mis aitavad kaasa nii nende professionaalsele arengule kui ka tagavad publikule võimsa kontserdielamuse. Seeläbi on tõusnud muusikakultuuri tase ning suurenenud võimalused olla veelgi edukamad rahvusvahelisel areenil. Fond on hea näide, kuidas riigi ja erasektori koostöö saab aidata kaasa Eesti kultuuri arengule ja kui suurepäraseid investeerimisvõimalusi on võimalik leida kultuurivaldkonnas,“ ütles Saar.

Viiuli on valmistanud Itaalia pillimeister Giovanni Paolo Maggini umbes 1610. aasta paiku. Tegemist on pillifondi ühe kalleima muusikainstrumendiga, mis anti tänasel pidulikul kontserdil tähtajaliseks kasutamiseks Frankfurdi Muusika- ja Esituskunstide Akadeemias õppivale Hans Christian Aavikule.