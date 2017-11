„Laulmine on midagi, mis tuleb hingest,” räägib Dave Benton. „Sellega on aga nii, et see jaguneb kaheks. Üks pool laulmisest on õpitav, teise poolega sa sünnid. Kui nägin Sissit esimest korda päriselt laulmas, olin tummaks löödud. Mu laps laulab!” meenutab Dave, kes on teinud tütrest lavapartneri.

Dave Bentoni (66, kodanikunimega Efrén Eugene Benita) tütar Sissi Nylia Benita alustas laulmisega juba kaheaastaselt. „Varem, kui rääkima õppisin!” naerab lauljatar. Lihtne arvutuskäik näitab, et seega on hiljuti täisealiseks saanud tütarlaps 16 aastat laulnud. Nendest viimased kolm on ta pühendunud soolokarjäärile, ent tubli tütrena annab endiselt isaga kontserte.