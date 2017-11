Eesti riik on vigaste ID-kaartide tõttu tekkinud kulutused kokku löönud ning esitanud kaartide tootjafirmale Gemalto kahjunõude, mille suurus on veel saladus.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) arendusosakonna büroojuht Margit Ratnik ütles teisipäeval toimunud infoüritusel, et Eesti riik on jõudnud oma kulud kokku lüüa ning septembris esitada kahjunõude kaartide tootjafirmale Gemalto. Praegu on kahjunõue töös. „Kulude lõplik suurus selgub siis, kui viimane ID-kaart on uuendatud või välja vahetatud, sest kokku on kõnealuseid kaarte 750 000,“ märkis Ratnik, kes ei soovinud täpsustada, kui suure nõudega on tegu.

Margus Arm, RIA eID valdkonnajuht. (Alar Truu)

ID-kaarti on juba jõudnud uuendada üle 232 000 inimese, neist peaaegu 188 000 arvuti vahendusel ja 44 000 kohapeal PPA teenindustes. Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eID valdkonna juhi Margus Armi sõnul on ID-kaartide kauguuendamise tempo praegu pigem tagasihoidlik, koormused madalad ning ükski huviline ei tohiks koormuse tõttu uuendamisega hätta jääda.