89-aastane Jaapani vanaema avastas enda jaoks fotograafia, misjärel ei suuda ta lõpetada humoorikate fotode tegemist.

Enamus inimesi leiab, et tehnoloogia on mõeldud eelkõige noortele inimestele, kuid sellele vastupidiselt käitub Kimiko Nishimoto, kirjutab Bored Panda.

89-aastane proua on viimased 17 aastat veetnud oma fotosid eriliseks muutes. Tuleb tunnistada, et huumorisoon on proual olemas!