Tartu linnavolikogu valis teisipäeval uuesti linnapeaks Reformierakonda kuuluva Urmas Klaasi. Ühtegi teist kandidaati linnapea kohale üles ei seatud. Klaas sai 47 kohalolnud volikogu liikmelt 32 poolthäält ja 13 vastuhäält.

„Tartu linna sisekontrolliteenistuse töö peab kindlasti paremaks muutuma,“ ütleb Klaas, kes pidi selle sisuga küsimustele vastama volikogu ees enne valimisi. „Lisaks finantskontrollile tuleb sisekontrollil hakata tegelema korruptsiooni ja huvide konfliktide ennetamisega. Kindlasti tuleb neil teha tihedat koostööd volikogu revisjonikomisjoniga ning kui praegu allub sisekontrolliteenistus linnakantseleile, siis edaspidi tuleb see linnapea otsealluvusse.“

Klaas nimetab Tartut Eesti ideede ja aadete linnaks, kuid samas on Tartu avatud maailmale ja hästi ligipääsetav. „See tähendab tööd selles suunas, et Tartu ja Tallinna vahel saaks valmis neljarealine maantee, et oleks rohkem rongi- ja lennuühendusi,“ selgitab Klaas. Ta peab oluliseks, et noored tuleksid Tartusse õppima, kuid laitis maha idee, mille järgi tuleks välismaalt Tartusse õppima tulnutele maksta toetust.