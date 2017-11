Rekajuht Abu Fawzi arvas, et 12. oktoobriks SDFi (Süüria Demokraatlikud Väed) ja liitlasvägedega kokku lepitud sõit on lihtne: võtad mõned inimesed peale, sõidutad nad Eufrati äärde põgenikelaagrisse, max kuus tundi sõitu ja asi tahe. Kuid Abu ja tema kolleegid avastasid kogunemispunkti jõudes, et neile valetati.

BBC on jälile jõudnud delikaatsele infole, mis kinnitab Süüria linna Raqqa vabastamisega seotud spekulatsioone: linnast pääses põgenema mitusada ISISe terroristi. Konvois, milles USA ja kurdi liitlasvägede silme all põgenesid ISISe prominentsed tegelased, pääsesid hoolimata esialgsest infost linnast välja siiski ka mitmed välisriikidest pärit võitlejad. Samuti vedasid terroristid kaasa nii palju relvi, kui sõidukitesse vähegi mahtus.

Kokkuleppe, millega terroristid pääsesid, saavutasid Raqqa linna esindajad. ISIS lubas jätta puutumata kurdi, araabia ja muud päritolu vastuvõitlejad ning suurem osa ISISe tegelastest topiti veokitesse, mis nad võitlustandrilt minema viisid. Ei SDF ega nende liitlased ei tahtnud hästi tunnistada, et säärane kokkulepe olemas oli ning seda üritati ka varjata. Kuid BBC on suhelnud piisavalt paljude salakonvoi autojuhtide ja pealtnägijatega, et kinnitada: Raqqa pääsemine tuli paraku selle hinnaga, et terroristid pääsesid ilma peale laiali.

Rekajuht Abu on vihane: reis oli ohtlik talle ja tema kolleegidele (mehel on teiste juhtide seas tekkinud teatav autoriteet), viletsad teed lõhkusid nende veokeid ning takkaotsa pole nad ohtliku sõiduotsa eest rahagi saanud.

„Mina arvasin, et läheme Raqqasse ja võtame paarsada inimest peale [ametlikult möönis SDF, et terroriste pääses vaid mõnikümmend - toim.]. Me vedasime mingit 4000 inimest, naised ja lapsed kaasa arvatud. Minu sõidukis üksi kükitas 112 inimest!“ pahandab Abu. Konvoi pikkus oli teiste juhtide arvates umbes kuus-seitse kilomeetrit ning rahvast vedas 50 veokit, 13 bussi ja üle 100 auto, mis kuulusid ISISele endale.

Hoolimata sellest, et algul lepiti kokku, et kaasa tohib võtta vaid isiklikke relvi, haarasid ISISe mehed kaasa kõik, mis vähegi kaasa mahtus. Küll aga pidasid võitlejad kinni lubadusest mitte ühtegi ISISe lippu, bännerit ega muud „reklaammaterjali“ kaasa võtta. Konvoi sõitis ilma ühegi ISISe tunnusmärgita.

Abu pahameel ei lahtu. Tema sõber käärib käise üles ja näitab koledaid vorpe oma käsivarrel: „Vaadake, mis nad tegid.“ Iga sõidukijuhiga olid kaasas umbes kolm-neli välisriikidest tulnud võitlejat, kes juhte lõid, peksid ja seaks sõimasid. „Nad ütlesid: „Andke teada, millal Raqqa jälle korras on, me tuleme tagasi“. Ega neid ei huvitanud, nemad olid äksi täis,“ kirjeldab Abu. „Nemad süüdistasid meid, et meie ajasime nad Raqqast välja.“ Raqqa oli terrorirühmituse mitteametlik pealinn.

Kolonel Ryan Dillon, kes räägib liitlasvägede nimel, tunnistab, et ehkki nemad poleks tahtnud ühtki terroristi minema lasta, jäi lõpliku otsus süürlaste endi teha. „Asi jääb lõpuks ikkagi süürlaste õlule - nemad on need, kes siin peavad võitlema ja surema, nendel on õigus selliste operatsioonide üle otsustada,“ ütles Dillon. Nüüd on põgenenud terroristid tõenäoliselt üle Süüria laiali hargnenud, mõned on võib-olla jõudnud ka Türki.