Meie elus on paratamatult sündmusi, mis mõjutavad meie päevaplaani ja toitumist, kirjutab Womens Health. Kasulik on selleks valmistuda!

Kui töötad üle 40 tunni nädalas, siis on sul 8 protsenti suurem võimalus, et sa rasvud. Kui su töö eeldab reisimist, siis veetes kodust üle 20 päeva kuus eemal - su rasvumise võimalus on 92 protsenti suurem.

Proovi rohkem liikuda ja trenni teha. Seisa, jaluta, võimle.

2. Sind vallandati

Su sissetulek on haihtunud, mistõttu on tõenäoliselt stressis. Stress võib vähendada ööund ja hakkad rohkem sööma. Kui panustas liikumisse, siis aitab see sul mõtteid koondada ja tagab parema une. Seega on sul vähem aega muretseda ja süüa.

3. Kolisid kallimaga kokku

Kellegagi kokku kolides võtate üle ka teise inimese harjumused. Järsku avastad, et õhtul näksite koos teleka ees. Või igale õhtusöögile järgneb magustoit.

Aitab aeglane söömine ja nautimine. Ärge sööge kiirustades, sest siis tarbite rohkem.

4. Sul on kodus mudilane

Vanemad kipuvad lohutuseks õgima. Ära lase enda valikuid stressil mõjutada. Tee tervislikud valikud oma toidulaual, sest nii õpetad ka oma last.

5. Läksid puhkusele

Inimesed kipuvad puhkusel ligi 3 kilo juurde võtma. Sa võtad vabalt ja sööd kõike. Proovid uusi toite ja sööd rohkem. Ja ka joote rohkem.

Õige oleks vähendada tarbitavat alkoholi. Või panustada sellele, et puhkuselt koju jõudes tuleb rohkem trenni teha ja kaloreid kulutada.

6. Said 30-aastaseks

Nüüd põletad palju vähem kaloreid. Kui juba oled ülekaalus, siis aeglustub ainevahetus veelgi enam.