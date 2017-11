Isa oli viinud hommikul lapse ema loata endaga kaasa. Mõrva uurimisel selgus, et selle taga oli pikalt vindunud peretüli. Pussitaja on Prantsusmaa kodanik ja pärit Kariibi meres asuvalt Martinique saarelt, mis on Prantsusmaa ülemerepiirkond. 2008. aastal tutvus ta Pariisis soomlannaga ning kolis 2011. aastal Soome. Kolm aastat hiljem sündis paaril tütar.

Soome on šokis. Maalilises Porvoo väikelinnas tappis 38aastane mees mänguväljakul noalöökidega kolmeaastase tütre. Politsei võttis mõrvari kinni. Tegemist on erakordse juhtumiga, sest avalikus kohas toime pandud lastega seotud kuriteod on Soomes haruldased, vahendab Ilta-Sanomat.

Lahkumineku järel viis isa tütre ema loata kodust ära tosin korda. Ema varjas end vahepeal koos tütrega vägivalla kartuses ka kolm nädalat turvakodus.

Mees viis tütre juunis sünnimaale

Juunis jäi tütar kauemaks kadunuks. Selgus, et isa oli teinud ema teadmata tütrele Prantsuse passi ja viis ta oma sünnikohta Martinique saarele. Lapse tagasisaamiseks lendas naine samuti Martiniquele, kus nõustus alla kirjutama dokumendile, milles kinnitas, et tütrel ei ole isa seltsis probleeme ning isa tohib lapse igal ajal määramata ajaks enda juurde võtta. Kokku viibis tütar Martiniquel kuus nädalat. Isa rääkis hiljem, et tegemist ei olnud lapserööviga, vaid puhkusereisiga, millel ta soovis tütrele näidata oma sünnikohta ja tutvustada teda oma sugulastele.

Kohtusaaga aga jätkus. Septembris otsustas kohus, et tütre ainuhooldaja on ema, kuid isale anti õigus kohtuda tütrega kaks tundi nädalas. Isale niisugune otsus ei meeldinud ning ta viitas suvel allkirjastatud dokumendile, milles naine andis talle loa tütrega igal ajal kohtuda. Kohus seda dokumenti aga arvesse ei võtnud. Naine rääkis kohtus, et eksmees oli ähvardanud, et kui kohus langetab talle mitte meelepärase otsuse, siis tapab ta nii enda, lapse kui ka naise. Eksmees eitas naise väidet ning kaebas esialgu kohtuotsuse edasi. Kohus pidas väidetavat tapmisähvardust ebamääraseks ning leidis, et mehe ja tütre suhted on head. Kahjuks osutus niisugune hinnang ekslikuks.

Naine taotles augustis kohtult ka lähenemiskeeldu eksmehele ning selle kohtuasja menetlus pidi algama järgmise nädala esmaspäeval. Ida-Uusimaa kohtuesindaja sõnul oli viivitus tingitud sellest, et kostjal puudub Soomes aadress ning seetõttu oli teda keeruline leida. Seni oli aga jõus augustis kehtestatud ajutine lähenemiskeeld.

Soome meedia andmetel oli kohus eksmeest tänavu jaanuaris karistanud 30päevase tingimisi vangistusega süüdistatuna naise varasemast suhtest pärit teismelise tütre korduva rihmaga peksmise eest 2015. aastal. Peksja põhjendas kohtus, et ta karistas tütart oma kultuuritavade järgi kodukorra rikkumise eest.

Ilta-Sanomat kirjutas teisipäeval, et purunenud suhte plahvatusohtlikkust tunnetas ka tulevase lapsemõrvari vend, kes oli juba augustis soovitanud naisel korteri lukud ära vahetada.

