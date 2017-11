Venemaa peaminister Dmitri Medvedev (vasakul) jagas muljeid kohtumisest USA presidendi Donald Trumpiga (paremal) Manilas toimunud Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) tippkohtumisel.

Medvedev rääkis agentuurile Ria Novosti, et ta suhtles USA presidendi Donald Trumpiga 12. novembril õhtusöögil, kus istuti praktiliselt kõrvuti. Venemaa peaministri sõnul on USA liider avatud ja heatahtlik inimene, kellega saab rääkida erinevatel teemadel. Eraldi tõi Medvedev välja, et ta arutas Trumpiga kahe riigi suhete ajalugu ning koos meenutati Teist maailmasõda.

Medvedev lisas, et Venemaa ja USA suhted käivad paraku alla ja on praegu viimaste aastakümnete madalaimas punktis. Oma sõnade kinnituseks rõhutas Venemaa peaminister, et sanktsioone kehtestades on Washington kuulutanud Moskva mitte ainult oma vastaseks, vaid lausa vaenlaseks. Kõige selle juures kutsub USA aga Venemaad aktiivsele koostööle rea kõige keerulisemate maailmaprobleemide lahendamisel.