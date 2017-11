Igor Earthchild on selle praktikaga tegelnud ligi seitse aastat. Ta on õppinud tantrat erinevate õpetajate käe all, käinud koolitustel mitmel pool maailmas. Samuti viib ta ise läbi praktikaid ja seminare. "Tantra õpetab tunnetama oma energeetilist keha," võtab Igor õpetuse lühidalt kokku. "Keha ei ole ju ainult luu ja nahk, seal on ka midagi vahel."

Saame ka vastused küsimustele, mis tantra on? Mida ta õpetab? On tal mingid baaspõhimõtted ja -väärtused nagu näiteks ristiusus on kümme käsku?

Mis vahe on valgel ja punasel tantral?

Kas suhtumine tantrasse on muutunud, aga endiselt näib, et suur osa inimesi tõmbab tantra ja seksi vahele võrdusmärgi. Mõneti on see ka mõistetav, sest väga palju tantrauudiseid on ju sellest, kui sooritusvõimeline keegi tänu tantra praktiseerimisele on ja kuidas Sting ja tema abikaasa Trudie harrastavad kaheksatunniseid tantraseksisessioone.

Tantrapraktikud ütlevad, et tegemist on laiema vaimse õpetusega või isegi elustiiliga, samas elu näitab, et ilusa filosoofia varjus on ikkagi päris palju lihtlabast kihurahuldamist ja isegi ärakasutamist. Või me eksime?

Miks kõik tantraga seonduv nii palju maksab? Massaaž 200 eurot. Laager 500 eurot. Tundub olevat rohkem äri kui vaimne õpetus?

Mida sellistes laagrites üldse tehakse – on see üks suur orgia, kus alasti inimesed üksteist puude vahel murravad?

Paljud tantrasõbrad ütlevad, et tantraseksi ega ka tantramassaaži eesmärk ei ole naudingu saamine ega pakkumine. Siin on järgmine vastuolu, sest teisalt need, kes tantramassaaži pakuvad, kirjeldavad vägevaid kogukehaorgasme ja sariorgasme, mida klient võib seansi ajal kogeda. Mis see eesmärk tantramassaažil lõppude lõpuks on – on ta tervendava eesmärgiga või on ta teistsuguse nimega seksteenus?

Räägitakse, et tantra õpetab teatavate tehnikatega oma kehas blokeeringuid vabastama. Mis blokeeringutest on jutt? Ja kust üldse võetakse, et kellelgi on need blokeeringud?

Tantras on, vähemalt teoorias, oma koht ka meditatisioonil ja mantratel. Kui palju neid praktiseeritakse?

Usutavasti on palju inimesi, kes tahaks tantraga tutuvust teha. Kust nad võiksid alustada? Vist ei piisa Google’is surfamisest, tantras on üsna suur osa füüsilistel harjutustel?

Kas parem on tulla tantraüritusele üksi või paaris? Kui paaris, siis kas tantras toimub ka paaridevahetust?

Kui kõik inimesed oleksid tantristid, mis oleks maailmas teisiti?

Palume tantramehel anda vaatajale üks lihtne nõuanne homme hommikuks, mida järgides elukvaliteet oluliselt paraneb.

Loodame, et saame mõne harjutuse ka koha peal ette näidata. Loomulikult koos selgitusega ja kogeda, mida see meile annab.