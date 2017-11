3,8 miljoni euro eest Riigi Kinnisvara AS algatatud enampakkumisel endise sotsiaalministeeriumi hoone omanikuks saanud Kaamos Kinnisvara AS plaanib majja luua ligikaudu 75 omanäolist kõrgete lagedega 1-4-toalist korterit, lisaks mõned äripinnad.

Ministeeriumi hoone on saanud endale ühes omaniku vahetusega ka uue ja uhke nime Grand Gonsior.

„Sinu tulevane kodu on olemuselt lennukas, loov ja stiilne. See on maja, millel on sisukas lugu, särav iseloom ja soe süda,“ seisab Kaamos Kinnisvara AS kodulehel.