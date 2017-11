Tagantjärele tarkus on see, et ööbimispaika broneerides tasub kohe kindlaks teha, kas neljajalgsed lemmikud on lubatud. Paljudes majutuskohtades sõltub koos koeraga ööbimise võimalus sellest, kas omanik on sellest ette teatanud. Tallinn Viimsi SPA müügijuht Tiiu-Tuuli Sulg soovitab broneeringus kindlasti mainida koos koeraga tulekut, sest kõigisse tubadesse ei saa loomi paigutada, kuna hotelli külastab ka palju allergikuid. „Koera majutuse tasu on 20 eurot öö, talle on toas ette nähtud käterätt ja joogikauss,“ täpsustab Sulg.

Mõned hotellid ei majuta lemmikloomi üleüldse. Tartu kesklinnas asuva Antoniuse hotelli juhataja Katre Kääriku sõnul ei lubata lemmikloomi nende hotelli, arvestades teiste külastajate heaolu: allergikud tunnevad kohe, kui varem on numbritoas loom viibinud. „Oleme klientidele lubanud, et meie hotellis lemmikloomi ei ole,“ sõnab Käärik.

Käärik selgitab, et lemmikloomadega ööbimiseks mõeldud tube ei ole plaanis hotelli ka edaspidi teha, sest loomadega külastajaid ei ole nii arvukalt, et seda oleks tungivalt vaja. „Lemmikloomaomanikud on leidnud oma lemmikule koha mõnes loomahotellis või läinud hotelli, kus on lemmikloomad lubatud,“ märgib Käärik.

Kindla hoiaku võtnud hotellide kõrval on ka neid, kes püüavad teha endast oleneva, et ööbida saaks nii allergik kui ka lemmikloomaga klient. Lääne-Virumaal puhkekeskust pidav Gerli sõnab, et kahekordses külalistemajas on eraldi toad, kus saavad ööbida koos koeraga tulijad. „Üldiselt on koeraomanikud vastutustundlikud ning need, kes reisivad koertega, võtavadki looma nagu pereliiget. On kiiduväärt, et omanikud võtavad loomadele kaasa ka magamispesad. On ka olnud olukordi, kus koer jäetakse teadlikult esikusse magama.“ Selleks, et minimeerida võimalust, et koerakarvad näiteks voodisse satuvad, soovitabki Gerli loomaomanikul kaasa võtta magamispesa. Nõnda on ka loomal meeldivam võõras kohas magada.

(Alar Truu)

Sauna ja kinno ei pääse

Vahel ei saa koera juba seetõttu koju jätta, et ta kas aitab nägemispuudega omanikul ümbritsevas keskkonnas orienteeruda või toetab halvasti liikuvat peremeest kõndimisel. Eesti Abikoerte Keskuse juhatuse liikme ja pikaaegse koeratreeneri Anu Lokke sõnul seda probleemi enam naljalt ette ei tule, et koerad ukse taha jäävad. „Õnneks juhtkoeri nüüd ikka teenindatakse. Selles suhtes on asjad edasi arenenud,“ tõdeb Lokke. „Aastaid tagasi, kui juhtkoerad veel nii levinud ei olnud, oli küll probleeme. Seda, et koeraga ei taheta kinno lasta, on küll kurdetud.“

Kinoketi Apollo Kino tegevjuht Rauno Stüff tunnistab, et koeri tõepoolest ei lubata seansi ajal kinosaali. „Küll aga on võimalik meil koer jätta eraldi tuppa, kus tal on joogianum ja kust külastaja ta peale filmi lõppu kätte saab. Peamiseks põhjuseks on see, et isegi väga treenitud loomad võivad valjudest helidest ehmuda ja mingil hetkel teistele kinokülastajatele ohtlikuks muutuda.“

Koertega külastajad ei pääse ka vee- ja saunakeskustesse ega veeparki. Tallinn Viimsi SPA müügijuht Tiiu-Tuuli Sulg kinnitab: „Sealne niiske ja soe keskkond ei ole loomade jaoks sobiv. Samuti ei oleks koerte viibimine veekeskuses vastavuses hügieeninõuetega. Isegi enamuses supelrandades on ju koertega viibimine keelatud. Seni ei ole meil ka kogemust, et mõni külastaja sooviks koera kaasa võtta.“