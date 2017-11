Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam tõstab esile, et kristlike veendumuste pärast taga kiusatud inimeste arv ulatub miljoneisse ning kasvab aastast aastasse.

„Kristlased on maailmas enim taga kiusatud religiooni liikmed,“ ütles Tunne Kelam europarlamendi arutelul kristlaste tagakiusamisest maailmas. „Kolm igast neljast usuliselt motiveeritud vägivalla aktist pannakse toime kristlaste vastu.“ Kristlaste tagakiusamine nende veendumuste pärast on Kelami sõnul intensiivistunud paljudes riikides, sealhulgas Hiina Rahvavabariigis, Iraanis, Indias, Pakistanis ja mitmes Aafrika riigis.

Ta pööras erilist tähelepanu kristlike kogukondade seisundile Iraagis ja Süürias, kus islami terroristid on teostanud nende põlisvähemuste etnilist ja kultuurilist väljapuhastamist. "Kümne viimase aastaga on näiteks Iraagi kristlaste arv vähenenud viis korda ning langenud alla 300 000, kellest pooled on sisepagulased. Ehkki Islamiriik on purustatud, seisavad allesjäänud kristlased silmitsi ebakindla tulevikuga ja jätkuva diskrimineerimisega, seda ka põgenikelaagreis.