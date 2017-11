Briti peaminister Theresa May tegi seni tugevaima rünnaku Venemaa suunas, süüdistades Moskvat valimistesse sekkumises ning küberrünnakute läbiviimises.

May ütles, et president Vladimir Putini valitsus püüab õõnestada vaba ühiskonda, kirjutab BBC. Veel sõnas peaminister, et Moskva toodab valesid, et lõhestada läänt. „Venemaa saab olla meile väärtuslik partner, kuid seda vaid juhul, kui ta mängib reeglite järgi,“ ütles May. „Venemaa on korduvalt rikkunud mitmete Euroopa riikide õhupiir ja viinud läbi küberrünnakuid,“ meenutas ta.

Siiski lisas May, et Suurbritannia ei soovi Venemaaga pidevat vastasseisu.