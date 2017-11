Chaya otsa roninud paarike oli kõigest mõni hetk varem teineteisele igavest truudust lubanud, kirjutab The Sun.

Hiinas otsustas üks pöörane pruutpaar, et nemad ronivad pulmafotode tarbeks kalju otsa.

Kas selline fotosessioon just kõigile sobiks, aga meeldejääv on see pruutpaarile kindlasti!