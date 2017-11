17. novembrist jõuab Eesti kinodesse armastatud lasteraamatu põhjal vändatud animafilm “Pettson ja Findus. Maailma parimad jõulud“, mis on seiklus kogu perele aasta kaunimal ajal. Pettson lubab Findusele, et sel aastal tulevad neil maailma parimad jõulud, kuid siis hakkab kõik kiiva kiskuma. Findus kardab, et jõulud tuleb üldse ära jätta ning hakkab omal käel abi otsima. Selline oleks lühitutvustus uuele animafilmile, mida lapsed ja nende vanemad, kellele Pettsoni ja Finduse seiklused on esialgu veel tundmatud, hakkavad alles avastama. Paljudel Maarjamaa tuntud inimestel on aga lapsepõlvest meeles tuntuimad nõukaaja multikad, kuid ka mitmed taasiseseisvumise järel Eestisse jõudnud popid animafilmid. Jesper Parve (Martin Ahven) Jesper Parve on suur multikasõber

Tuntud meeste eest seisja, rännumees ja blogija Jesper Parve on kogu elu suur multikasõber olnud. „Väga suur multikate vaataja olin, kes siis ei olnud! Ma olen ju Vene aja laps. Vaatasin neid, mida õhtul lastesaadete ajal näidati. Selliseid, kus Luule Žavoronok ja Ello Puudist midagi toimetasid, ega valikut ju polnud,“ meenutab ta. „Ja praegu vaatan ka koos pojaga, kes on 3,8-aastane, hea meelega uusi multikaid. Need on lihtsalt nii hästi tehtud! Näiteks „Cars“. Ja „Planes“. Väiksemana oli „Maša ja karu“ see, mis päästis päeva.“ Pettsoni ja Finduse seiklusi pole nad siiski veel vaadanud. Airi Vipulkumar Kansar (Alar Truu)