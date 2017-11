„Kahtlemata on tegemist ka väga erilise materjaliga, mida koos uurida. Selline koos töötamine annab kahtlemata laiema perspektiivi ja ka lõpptulemus sisaldab rohkem teavet. Võimalik, et just Eestis haruldane materjal, muumiad, on olnud oluline motivaator teadlaste jaoks, sest tööpuuduse all vaevalt keegi kannatab. Samas on see ka suurepärane võimalul oma eriala populariseerida,“ sõnas teaduskoostöö kohta TÜ kunstimuuseumi juhataja Jaanika Anderson.