Soulilegend Aretha Franklin saabus Elton Johni nime kandva aidsifondi heategevusgalale märksa kõhnemana, kui tema fännid on harjunud nägema, märgib Ilta-Sanomat.

75aastane lauljanna, kes oli tänavu veebruaris teatanud, et astub edaspidi üles vaid haruharva, esitas New Yorgis St John the Divine'i kirikus oma hitid „Say a Little Prayer“ ja „Freeway“. Veel kaks aastat tagasi oli ta Kennedy Centeri auhindade jagamisel näinud hooppis teistsugune välja.

Poolehoidjad on tundnud muret Aretha seisundi pärast, kuna suvel jättis lauljanna terviseprobleemide tõttu ära Toronto kontserdi.

2010. aastal tehti soulistaarile väidetavalt kõhuõõnelõikus.