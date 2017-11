Septembris treeningul vigastatud põlv tõmbas kriipsu peale küll Kelly Sildaru medalilootusele taliolümpial, kuid tänu vilunud spetsialistidele võib põlv paraneda kiiremini kui algul loodetud. Nimelt aitab Kelly põlve paranemisele kaasa doonorside.

Totaalne põlvevigastus tundus Kellyle seda uskumatum, et kukkumisel ei olnud mingit valu. Ka isa ja treener Tõnis Sildaru kinnitab, et pealtvaatajana kukkumist näinuna ei osanud ta midagi nii kapitaalset karta. Et põlv paremini ja kiiremini paraneks, selleks kasutati põlves katki läinud esimese ristatisideme taastamiseks doonorsidet.

Et doonorside perfektselt klapiks, tuli Kellyle appi ema.