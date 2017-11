Seni oli Leedu pealinnast Vilniusest saja kilomeetri kaugusel asuv Rakvere-suurune Utena linn kohalike seas tuntud õlletööstuse ja tekstiilivabriku poolest. Eelmisest nädalast alates räägivad aga kõik suuremad rahvusvahelised meediakanalid ühest selles linnas asuvast poest – kaubanduskeskusest, mis kuulub Iiri lauljale Bonole.

„Hetkel on see peauudis Leedus,“ räägib uuriv ajakirjanik Šarunas Cerniauskas portaalist 15min.lt. “Kõik küsivad, kuidas see juhtus ja miks Bono U2 bändist investeeris Leedusse.”

Just Šarunas oli see, kes koos rahvusvahelise uurivate ajakirjanike grupiga ICIJ Paradiisi Pabereid uurides Bonoga seotud avastusega tegeles.

Šarunas uuris pabereid ja saatis välja erinevaid päringuid ligi kahe kuu jooksul. Kuni lõpuks: „Ma sain Leedu Maksuinspektsioonilt vastuse, kus oli märgatud, et selle ettevõte tegevus võib olla pisut vastuolus seadusega.“

Summad, mis Bono ja tema äripartnerid tänu maksuskeemidele kaubakeskusega seoses tasumata jätsid, on suured. Kui suured, seda käiski „Radar“ Leedus uurimas. Lisaks kohtuti seal ärimehega, kes kaubakeskuse Bonole müüs. Milline tema reaktsioon skandaalile oli, seda näete juba täna õhtul kell 20 Kanal 2-s.