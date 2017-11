Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ütles, et jälgib alkoholiaktsiisi laekumisi ja kaalub ka võimalust teha ettepanek jätta veebruari algusesse kavandatud aktsiisitõus ära.

Tõniste ütles teisipäeval ERR Uudistele, et alkoholiaktsiisi laekumine oktoobris vastab rahandusministeeriumi suveprognoosile, mille alusel on koostatud järgmise aasta eelarve, kuid ta jälgib edasisi laekumisi.

"Kuna aktsiiside tõus on saavutanud piiri, kus mõjutab ja on juba mõjutanud majanduse struktuuri negatiivses suunas - piirikaubandus lõunas, Soome turistide vähenenud ostud, väikepoodide mured ja nii edasi - siis kaalun ka võimalust teha ettepanek aktsiisitõus veebruari alguses ära jätta," tõdes rahandusminister.

Ka Helir-Valdor Seeder märkis, et alkoholiaktsiisi tõusu teemal tuleb kindlasti arutelusid, kuid praegu on raske öelda, milles suudetakse kokku leppida ja millised on tegelikud võimalused riigieelarve ja eelarvestrateegia kontekstis.

Tuleva aasta riigieelarve eelnõus on alkoholiaktsiisi laekumiseks kavandatud 341,2 miljonit eurot, selles summas sisaldub ka kavandatava aktsiisitõusu mõju. 1. veebruarist peaks tõusma kõigi alkoholiliikide aktsiisimäärad.