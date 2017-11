Huvilised, kes juba hommikust peale proovivad selle suve suurkontserdile pileteid saada, peavad pettuma, sest piletimüügisüsteem on hangunud.

"Tähelepanu! Hetkel on piletiostmine Piletilevi süsteemis raskendatud ning võtab tavalisest rohkem aega," teatab asutus sotsiaalmeedias.

Seoses ülisuure huviga täna hommiku alanud Guns N' Rosesi piletite eelmüügi vastu on hetkel piletiostmine süsteemis raskendatud ning võtab tavalisest rohkem aega.

Ettevõte on probleemiga kursis ja tegeleb serveri töö stabiliseerimisega, et suudaks kõiki soovijaid üheaegselt e-poes teenindada.



"Anname endast kõik, et peagi oleks kõigil soovijatel võimalus taas ilma takistusteta pileti omanikuks saada! Vabandame ebameeldivuste pärast!" teatab piletifirma.