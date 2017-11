Daily Maili teatel on endine Spice Girlsi lauljatar Melanie Brown ehk Mel B jõudnud kohtuvälisele kokkuleppele oma pere endise lapsehoidjaga, kellega ta oli üle poole aasta kohtus madistanud.

Kohtunik teatas esmaspäeval, et Mel ei nõua enam Lorraine Gillesile lähenemiskeelu kohaldamist. Samuti on Mel jõudnud kokkuleppele oma seni veel seadusliku abikaasa Stephen Belafontega, keda ta süüdistas koduvägivallas ning kellele ta oli samuti lähenemiskeelu lajatanud, väites, et too ja Gilles olid temast piinlikke seksivideoid sepitsenud.

Saksamaalt pärit blond Gilles seevastu väitis, et tal oli Meli kolme lapse eest hoolitsedes lauljatari ja tolle abikaasaga grupiseksi harratanud.

Hiljem tunnistas Mel B kohtus, et tal oli tõesti sakslannaga armusuhe.

Daily Maili andmeil jõudsid Meli ja Lorraine'i advokaadid reedel kohtuvälisele kokkuleppele.