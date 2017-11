Bändi mänedžeri Rod Smallwood sõnul sai “The Legacy Of The Beast” maailmaturnee idee innustust Iron Maideni samanimelisest mobiilimängust ja koomiksiraamatust. Seega uue show lavakujundus sisaldab mitut erinevat kuid omavahel seotud “maailma”. Lugude valikus on põhirõhk 80ndate materjalile, kuid fänne ootavad ka mitmed üllatused hiljutisemate albumite palade näol.

Viimati külastas Iron Maiden eesotsas laulja Bruce Dickinsoniga Eestit aastal 2000, mil esineti Tallinnas lauluväljakul. Eelmise maailmatuuri “The Book Of Souls” raames jõudis Briti metal-muusika lipulaev oma kontserdiga Leetu ning showd käis vaatamas-kuulamas arvestatav hulk raskemuusika fänne ka Eestist. Nüüd naaseb Iron Maiden taaskord Maarjamaale. Sõu leiab aset Maideni uue turnee “The Legacy of The Beast” raames, mis saab algust just Tallinnast.

Lõpuks on 18 aastat ootamist läbi! Laupäeval, 26. mail, esineb Tallinnas Saku suurhallis uue maailmaturnee avakontserdiga metal-muusika legend Iron Maiden. Erikülalisena astub laval üles maailma üks rajumaid metalcore-bände Killswitch Engage.

“Nagu meie fännid teavad, pärast Bruce'i ja Adriani taasliitumist bändiga millenniumi alguses oleme järginud kindlat rütmi tuuride osas, vaheldamas uute albumite turneesid “Ajalugu/Hitid” tüüpi tuuridega. Naudime selliselt töötamist mitmel põhjusel, sealhulgas sellepärast, et see annab bändile võimaluse mängida nii uut materjali kui ka vanu lemmikuid, mida fännid tahavad kuulda. See hoiab meie esinemised värskena mitte vaid meie fännidele vaid ka bändile endale", seletas Smallwood.

“Seekord eelseisva “Ajalugu/Hitid" tüüpi tuuri osas otsustasime põhineda selle temaatika osas just “Legacy Of The Beast” nime ümber, mis sobib meie eesmärkide osas täiuslikult, andes piisava ulatuse olla loov ja samas tunda rõõmu kõigest sellest, eriti koos Eddie'ga! Ma ei tahaks väga palju hetkel välja öelda aga oleme töötamas väga mitmete lavaproduktsioonide osas, järgides Maideni traditsioone ning lootes anda fännidele suurepärase kogemuse, kui nad tulevad seda äärmiselt erilist showd vaatama”, lisas ta.

70ndate keskel tegutsemist alustanud bänd on välja andnud 16 stuudioalbumit - ansambli plaatide müüginumber läheneb tänapäeval juba 100 miljoni eksemplarini. Iron Maiden on jõudnud oma karjääri jooksul esineda 63 riigis. Tallinnasse jõuab raskemuusika suurnimi 26. mail koosseisus Bruce Dickinson (vokaal), Dave Murray (kitarr), Janick Gers (kitarr), Adrian Smith (kitarr), Steve Harris (basskitarr) ja Nicko McBrain (trummid).



Tallinna kontserdi erikülaliseks on Ameerika ansambel Killswitch Engage.