Mul pole õrna aimugi kui paljud eestlased peale seda esimest hurraad, kui Netflix kodumaale jõudis, enda tellimused tühistasid, ent vahel tekib sinna ikka päris ägedaid vaadatavaid asju (eelkõige just „Stranger Things “).

See on muidugi hea, sest siis on mul ka hea õigustus Netflix tööle panna ning kinnitada endale, et tegelikult ma ikka meelega maksan iga kuu kõnealuse teenuse kasutamise eest ja mitte seetõttu, et ma olen liiga laisk, et kuskil internetis seda tühistama hakata.

Täpselt nõnda sattusin ma peale ka filmile „The Babysitter“. No tegelikult ma lugesin esmalt selle kohta internetist ning alles siis otsustasin Netflixis endas sorama hakata. Üheks ajendiks oli muidugi ka see, et Eesti kinodes polnud tol hetkel mitte midagi vaadata (sorri, „Svingerid!“). Tegemist oli täiesti mõnusa ajaviitega, mis on paslik just selliseks ühekordseks tarbimiseks.