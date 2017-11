Janet Jackson pälvis hiljuti OUT100 galal muusikaikooni auhinna, kuid kõrgest tunnustusest enimgi pälvis tähelepanu tema muutunud välimus. 51aastase lauljanna nina nägi New York Posti teatel šokeerivalt isevärki välja ning meenutas tema kadunud venna Michaeli veidrat nosplit: profiil ja sõõrmete kuju olid hoopis teistsugused kui varem. A post shared by Janet Jackson (@janetjackson) on Nov 6, 2017 at 6:34pm PST „Paistab, et nina on mõnevõrra kokku varisenud ja sõõrmed taandunud. See võib olla põhjustatud mitmest varasemast kirurgilisest protseduurist, mis on kahjustanud nina toetavat kõhre, “ arvab New Yorgi plastikakirurg Matthew Schulman.

„Pole saladus, et muutsin 16aastasena oma ninakuju,“ rääkis Janet 2006. aastal telesaates „Extra“. „Kas teeksin seda uuesti? Ma ei tea. Olen näinud palju naisi, keda on sikutatud ja trimmitud, ja see pole ilus vaatepilt. Aga küsige minult 20 aasta pärast uuesti.“

Jacko nina toetuseks võeti materjali tema kõrvast Michael Jacksoni ilukirurgi Werner Mangi väitel oli popikuninga nina arvukate lõikuste tagajärjel niivõrd hapraks jäänud, et tal tuli selle rekonstrueerimiseks appi võtta kõrvakoed. Michael Jackson ise väitis, et ta on läbi teinud vaid kaks iluoperatsioon ning tema nahk on iseeneslikult valgenenud haiguse tõttu. Mang väitis aga 2004. aastal, et Jacko oli opilaual käinud pärast iga plaadi ilmumist.