Sõidukiga oma elu ja asjade korraldamine on tänapäeval väga igapäevane. Võib isegi öelda, et ühistransport on jäänud liigselt kõrvale. Mõned meist sobivad autot juhtima, kuid tõenäoliselt leidub küllaga ka neid, kes peaksid pigem istuma juhi kõrvalistmel. Kumba kategooriasse kuulud sina? Kui arvestad kokku, kui palju sa oma ajast ja elust veedad autoga sõites, siis tõenäoliselt saad päris suure hulga tunde, kirjutab Your Tango. Liiklus on muutunud äkilisemaks ja juhte koos sõidukitega lisandub üha. Kas nende kõigi koht on aga ikka roolis?! Kas sina peaksid istuma roolis või hoopis kõrvalistmel - vaata, mida on öelda sodiaagimärkidel! Kes on kolm kõige paremat autojuhti?

Kolm sodiaagimärki, keda võib roolis usaldada:

1. KALJUKITS Kaljukitse kannatlikkus, efektiivsus ja võime ette planeerida/näha - see teeb ta kõigist sodiaagimärkidest parimaks juhiks! Ta ei ole keegi, kes ületaks kiirust või mõtlematult sõidurada vahetaks. Alati praktiline ja realistlik. Kaljukits on see, kes juba pikalt enne pidu meenutab, et tuleb valida kaine ja mõistliks juht, kes pidulisi transpordib. 2. KAKSIKUD Kaksikute jaoks on seisneb elu töös inimestega - tabada teiste tujud, suhtumised. soovid. See kohaldub hästi ja juhtimisse, sest Kaksik on rööprähkleja. Ta suudab liikluses toimuvate muutustega kiirelt kohaneda ja reageerida ootamatustele. 3. NEITSI Neitsi on juht, kes sõites teisi kirub. Teda ennast aitab roolis sügav vajadus reegleid järgida.