Ülemiste keskuses on märgatud tegutsemas pettureid, kes püüavad annetuste kogumise nime all välja petta raha, väites, et see läheb puuetega inimestele ja vaeslastele, hoiatab Ida-Harju politseijaoskond sotsiaalmeedias.

Haavatavaks muudab inimesed just asjaolu, et nad tegutsevad poodides sees, kus inimesed on harjunud pidevalt erinevaid organisatsioone tegutsemas nägema. Seda enam, et pühade ajal on inimesed heldemad annetusi tegema.