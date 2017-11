Teleekraanile jõudnud imelised muutumised on tema sõnul inspireerinud ka paljusid televaatajaid. „Näiteks on meil väga tavaline olukord, kui pärast eetris olnud kaaluprobleemiga muutujat tulevad meie konsultatsioonile rasvumisega võitlevad patsiendid, kes vajavad samuti bariaatrilist operatsiooni (maopaela paigaldamist või maovähenduslõikust – toim). Või need, kes pärast kaalukirurgia operatsioone oma tohutu üleliigse naha eemaldada soovivad,“ toob ta näiteid.

Hambutu ja habetunud Ulvi (38), kes kaalus üle 150 kilo, vormiti hiljuti televaatajate silme all kaunitariks: ta vabanes 87 kilost ja habemest ning sai säravvalge naeratuse. Abikaasa tegi talle seepeale isegi ettepaneku abieluvannet uuendada. Sarnaselt sai endale hambad suhu kaheksa lapse ema Veronika (38), kel kohendati ka figuuri. Saates „Minu imeline muutumine“ oleme näinud mitme naise võimast muutumist ilusama ja õnnelikuma elu poole. Selleks, et saates osalejad saaksid endale uue ja tervema väljanägemise, näevad aga vaeva paljud spetsialistid.

Kui võiks arvata, et kõige suuremateks proovikivideks on patsiendid, kellele tehakse kõige rohkem operatsioone, siis Norlani sõnul ei pruugi see nii olla. „Näiteks kui võrrelda muutujat, kes vajab aasta jooksul kolme operatsiooni, ja patsienti, kes vajab sama aja jooksul 12 operatsiooni, tundub rohkema operatsioonide arvuga patsient suurema väljakutsena. Kõige keerulisemaks võivad osutuda hoopis muutujad, kes palju operatsioone läbi ei tee, kuid kelle mõni kehapiirkond on vanuse või keskkonnamõjutuste tõttu väga tugevalt deformeerunud. Sellistest patsientidest teemantide lihvimine võib olla tõesti keeruline.“

Omaette väljakutse on tema sõnul patsiendid, kelle tervislik seisund või taastumisprotsessi eripära ei luba esiti paika pandud operatsiooniplaanist kinni pidada. „Kui inimesel on halb tervis, siis teda me opereerida ei saa ning sellisel juhul võib tulemus jääda poolik.“

Saate tiim annab oma parima selleks, et kinkida muutujale kaunim ja säravam välimus. (TV3 / Jane Faizullin. )

Hambututele Hollywoodi naeratus

Mitu muutumissaates osalejat on olnud peaaegu hambutud või väga lagunenud hammastega, kuid sellele vaatamata on arstid kinkinud neile imekauni naeratuse. Juhtumid, kus üsna noore inimese hambaid pole enam võimalik taastada ja need tuleb eemaldada, on Maxilla hambakliiniku hambaarsti, dr Ragne Abel-Hiiemäe sõnul kõige raskemad. Sageli on sellistel juhtudel ka implantaatide asetamine keeruline, sest lõualuu võib olla taandunud või vajada pärast hammaste väljatõmbamist taastumisaega.

Dr Abel-Hiiemäe nägi kõige suuremat muutust Ulvi puhul, kes oli „Minu imelise muutumise“ käesoleva hooaja esimene osaleja. „Mäletan täpselt, milline oli Ulvi casting'ul ja nüüd teda vaadates tundub, et see pole sama Ulvi, kes kunagi saatesse kandideeris,“ räägib hambaarst.

„Saatesse tulles ta ei rääkinud peaaegu üldse, oli kinnine ja endassetõmbunud. Ta kartis kohutavalt hambaravi. Siis aga hakkasime Ulviga tegelema ja oli näha, et temas tekkis uus lootus ja hambaarstihirm hakkas vaikselt taanduma. Ulvi sai aru, et hambaarsti juures pole tänapäeval vaja valu karta, sest kõiki protseduure saab teha valutult.

Vaadates Ulvit nüüd, on ta saanud tagasi julguse, enesekindluse, ta naeratab palju, tegeleb asjadega, mida ta enne teha ei saanud või ei julgenud. Meil on siiralt hea meel, et oleme saanud Ulvi uut algust toetada ja aidata tal kaotada kartust hambaarsti ees.“

Dr Abel-Hiiemäe sõnul on tänu muutumissaate nii mõnigi televaataja mõistnud, et hambaarst saab tedagi aidata, ja on oma probleemiga kliinikusse pöördunud. „Peamised mured on seotud puuduvate hammastega ja ka hirmuga valu ees. Kordan, et tänapäeva hambaravis ei pea valu tundma.“

Mis on ilugurude endi ilu saladus?

Sotsiaalmeedias on mitu saadet kommenteerinud televaatajat õhanud, et muutumissaate arstid on ise samuti väga ilusa ja terve välimusega.

„Enda tervise eest hoolitsemine on kõige alus,“ lausub Christinas Clinicu juht Brit-Carmen Norlan. Tema sõnul algabki väline ilu tervisest, mistõttu teevad ka kliiniku töötajad iga päev selle nimel kõik, et meeskond tunneks end hästi ja tervena. „Kuna tegeleme tervist ja ilu edendavate toimingutega, siis ei saa me ise olla seejuures ebatervislikud. Näiteks tunduks vale teha bariaatrilise kirurgia konsultatsiooni, kui ise 150 kilo kaaluksin. Nii ei kõlaks minu jutt ja soovitused tõepärastena.“

Olulised asjad, millele välimusele mõeldes tähelepanu pöörata, on tema sõnul piisav puhkamine, tervislikud eluviisid, õige toitumine ja suitsetamisest hoidumine. „Cristinas Clinicus anname iga seitsme nädala tagant meie inimestele võimaluse puhata, igapäevased menüüd koostame ise ning toiduvalmistamise eest vastutavad meie tublid hooldajad. Märkimist väärib kindlasti ka see, et mitte keegi meeskonnast ei suitseta, sest suitsetamine kahjustab naha struktuuri, nahaaluseid kudesid, vanandab nahka ja halvendab tervist.“