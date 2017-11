On ju vana tõde, et meestele on raske kingitusi teha – mis oleks siis parim kink jõulukotti kui üks tõeliselt soliidne Meeste Moosi kinkekarp?

Meeste Moos. Mõnusalt magus kaste, mis sobib kogu perele. Sobilik ka neile, kes ei eelista liialt teravaid toite.

Kupja Piits. See sobib aga neile, kes armastavad teravaid toite. Mõisaajal lõi just kupja piits kõige tugevamini ning sellest tulenebki moosi nimetus.

Virtini nuga. See toode sobib samuti inimestele, kes loodavad maitsetest saada teravust, kuid nendega liialdada ei taha. Tootes on vähem magusust, rohkem tšillit. Miks on aga moosil selline nimi? Virtiniks nimetati vanasti mõisatöötajat, kelle järelevalve all oli mõisa kari, köök ja kelder. Niisiis piltlikult võib öelda, et see moos lõikab veidi näppu, aga sõrme otsast ei võta.

Kinkekarp koosneb kahest erinevast Meeste Moosi purgist.