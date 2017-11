Laev on uppumas. Madrused jooksevad mööda tekki, püüdes reisijaid aidata.

"Siia, armuline proua!" hüüab üks madrus. "Pange see päästevest kähku selga, laev vajub juba!"

"Kas teil pole number väiksemat päästevesti?" nõuab daam. "See siin pole minu number."

Selgus Valga parim anekdoodirääkija

Nädalavahetusel Valgas peetud grillimisvõistlusel Üle Linna Lihameister läks SL Õhtulehe anekdoodirääkijate võistlusel esikoht jagamiselevõistkonna "Kaalujälgijad" kahe esindaja vahel: ühtviisi head oli nii Arved Kuke kui Ülo Taurini naljad. Teise koha sai Ruslan Nikolajev ning kolmanda noormees Ahko. Toome ära ergutuspreemia saanud Larissa Kargaja ühe võistlusanekdoodi. Järgmisel laupäeval kell 12 saavad anekdoodirääkimises mõõtu võtta Rakvere inimesed.