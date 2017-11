Äsja saladusetempli alt vabanenud Reformierakonna rahastamisskandaali kriminaalasjast selgub, et nn kilekotirahaga võis olla seotud ka partei nüüdne juht Hanno Pevkur, kirjutab tänane Postimees. Pevkur ise eitab süüdistust kategooriliselt.

"Kuna kogu tänane Postimehe lugu on punutud mulle tundmatu metsavarga Mairo Kiho ühe väite ümber, saatsin peaprokurörile lihtsa küsimuse: Kas prokuratuur kinnitab, et kriminaalmenetluse raames leidis kinnitust väide, et mina olevat kontrollinud Marek Leenurme palvel raha jõudmist “potti”?," krijutab Pevkur sotsiaalmeedias.

Pevkuri sõnul vastas tema küsimusele avalike suhete nõunik Kaarel Kallas: “Prokuratuur kinnitab, et toonase kriminaalasja materjalide kohaselt see väide kinnitust leidnud ei ole.”

"Ka Postimees oleks saanud seda küsida, aga ju siis oli klikihimu nii suur ja nende jaoks olulisem kõmu, mida ühe erakonna esimehe ümber sellise loo kirjutamine tekitab," leiab Pevkur ning lisab: "Minu juhitavas Reformierakonnas kehtib mustale rahale selge nulltolerants. Seda teab ka tänane peasekretär, kes rahaasjade eest vastutab. Endiste rahastamistehingute kohta oskab vastata tolleaegne peasekretär Kristen Michal."