Üha lisanduvate kaubanduspindade ja tiheneva konkurentsi olukorras kasvab Tartu Kaubamaja keskuse juhatuse liikme Peeter Küti sõnul suurte keskuste kõrval tarbijate jaoks kompaktsete kogukonna- ja kindla spetsialiseerumisega kontseptsioonikeskuste osatähtsus.

Lisanduvad ja laienevad ostukeskused peaasjalikult Tartus ja Tallinnas, aga ka mujal Eestis, lisavad Küti sõnul oluliselt uut kaubanduspinda, kuid toote ja kaubamärkide valik kipub olemasolevate keskustega sarnanema.

Kesklinna ostukeskusena, kus igasugune laienemine ja mastaabile rõhumine on välistatud, on Tartu Kaubamaja keskus Küti sõnul juba algusaastatest keskendunud ennekõike moe- ja ilukaupade keskuse kontseptsiooni arendamisele ja hoidmisele, eristuvale tootevalikule ja tuntud kaubamärkidele. “Tulemustes stabiilse või kasvava joone hoidmiseks on täna üha rohkem tarvis eristuda,” lisas Kütt.

Kiireneva elutempo tõttu otsivad tarbijad Küti sõnul lahendusi, mis säästavad nende aega. “Näeme üha enam kerkimas nii väiksemaid one stop shop põhimõttel opereerivaid kogukonnakeskusi kui ka spetsialiseeruvaid kaubanduskeskusi, kes selle asemel, et pakkuda kõikidele kõike, arendavad üürnike kooslust ning tootevalikut kvalitatiivselt,” lisas Kütt.

