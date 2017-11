Gruusiast leiti 8000 aastat vanad potikillud, mille uurimisel leiti tõendeid veinivalmistamise kohta. Seni arvati, et veini valmistamise ajalugu on umbes 7000 aastat pikk.

Killud, mis veiniosakesi sisaldasid, leiti Gruusia pealinnast Tbilisist, kirjutab BBC. Mõnedel tükikestel oli kujutatud viinamarjakobaraid ning tantsivat meest.

„Usume, et see on vanim tõend veini valmistamisest looduslikult kasvavatest viinamarjadest Euraasias,“ ütles uuringus osalenud Toronto ülikooli vanemteadur Stephen Batiuk.

(Reuters / Scanpix)

7000 aastat vanu veinijääkidega potikilde on leitud Iraanist.