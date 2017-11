Menukas krimisari „Kuidas mõrvast puhtalt pääseda“ (How to Get Away with Murder) naaseb uue, neljanda hooajaga teleekraanile. Uues hooajas pöörab šokeeriv müsteerium kõigi tegelaste elu pea peale.

Sari räägib kriminaalkaitse professorist Annalise Keatingist, hiilgavast advokaadist, kes valib oma büroosse praktikale viis andekat tudengit. Ootamatult kistakse grupp mõrvamüsteeriumisse ning nad peavad hakkama koheselt enda kooliteadmisi rakendama.

Vandenõu maiguga mõrvajuhtum raputab kõiki: suhted hävinevad, valed väljuvad kontrolli alt ning kõiki vapustav uus müsteerium pöörab nende kõigi elu pea peale. Uues hooajas naaseb Annalise enda sünnikoju, et oma mõranenud elu uuesti õigele rajale saada, kuid mõistab, et selle taastamiseks peab ta tegema raske ning šokeeriva otsuse.

Peaosas on Emmyga pärjatud näitleja Viola Davis ning sarja on loonud mitmete menuseriaalide nagu „Grey anatoomia“ ja „Skandaal“ autor Shonda Rhimes.

Sarja uus hooaeg linastub Fox Life kanalil neljapäeval, 16. novembril kell 21.00.