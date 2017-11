Amazon on omandanud „Sõrmuste isanda“ teleõigused, väntamaks J.R.R. Tolkieni fantaasiaromaanide põhjal „Troonide mängu“ kaliibriga mitmehooajaline megaseriaal ning võimalik, et ka sellest hargnev sõsarsari.

Ajakirjanduse teatel hakkab sarja tegevus hargnema „Sõrmuste isanda“ saaga eelses ajas ning tootjateks on Amazoni stuudio koostöös kirjaniku pärandit haldava Tolkien Estate and Trustiga, kirjastusega HarperCollins ning Warner Brosi alla kuuluva New Line Cinemaga, mille hõlma all tõi režissöör Peter Jackson linale „Sõrmuste isanda“ triloogia.