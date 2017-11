Kui me suhtes olles ohumärkidele ei reageeri, siis pole põhjust ka hiljem imestada, et suhe hukule on määratud. On raske tunnistada, aga kui me reageeriks kaine mõistusega esimestele märkidele, et see suhe ei jää püsima, siis jääks palju südamevalu ja draamat meie elus ära.

Your Tango toob välja 11 asja, millest ei tohiks suhtes mööda vaadata, vaid peaks taipama, et nüüd on õige aeg selle suhtega lõpp teha!

1. Ta jääb pidevalt hiljaks - võiks öelda, et tegu on kroonilise hilinejaga