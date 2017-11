Esmaspäeva õhtul märkas tähelepanelik Viljandi linnaelanik õues õhukeste riietega ja vaid sokkides väikest last.



Sündmused said alguse 13. novembri õhtul kella 18.30 paiku, kui tähelepanelik mees märkas Jakobsoni tänaval poe parklas üksinda seismas väikest poisslast, kel olid jalas üksnes sokid ning seljas õhukesed riided, millega õues kuigi kaua olla ei kannata. Ta läks lapsega poodi ühe kauplusetöötaja juurde, et pisikese poisi vanemad leida, kuid tulutult. Nii anti juhtunust teada politseile, kirjutab Lõuna prefektuur sotsiaalmeedias.



Samal ajal, kui patrullpolitseinikud Indrek ja Janek pisikese poisi juurde läksid, uurisid mitmed teised politseinikud võimalusi selgitamaks lapse vanemaid. Pelglik poiss teadis ise öelda vaid oma eesnime. Umbes poolteist tundi hiljem ei olnud lapse vanemad endiselt veel teada, kui hädaabinumbril 112 helistas paanikas naine ja teatas lapse kadumisest. Tema oligi parklast leitud väikemehe ema.



Selgus, et laps oli autos maganud, kui pere oma õhtuseid sõite tegi. Ühel hetkel, kui teised olid korraks poes, ärkas laps ning astus sokkide väel autost välja. Tekk, mis tal peal oli, jäi autoistmele nõndamoodi, et seal all võinuks justkui pisike põnn jätkuvalt magada. Ajal, mil unine laps parklas ringi paterdas, sõitis pere pahaaimamatult ära ning avastas lapse puudumise alles siis, kui olid jõudnud Viljandi linnast välja oma koju.



Õnneks läks kõik hästi, sest meie seas on palju häid ja abivalmis inimesi, kel on terav silm, suur süda ja soe abikäsi. "Tänu tähelepanelikule mehele ja kaupluse töötajale sai laps õnnelikult tagasi oma vanemate juurde," tänab Lõuna prefektuur.