Imearmas nukk Anna-Liisa on ideaalne kaaslane ja sõbranna ühele väikesele preilile!

Anna-Liisa räägib eesti keeles 100 lauset ning laulab 10 laulu. Nukul on seljas imeilus kleit ning kui õues peaks külm olema, on tal olemas mantel ja müts. Riided on vahetatavad.

Laps saab teha nukule soengut ja punuda patsi – nimelt on komplektis erinevad juukseaksessuaarid ja kohver (et reisimiseks oleks nukuasjad kuhugi sisse panna). Anna-Liisa kehal on viis punkti, kuhu vajutades tulevad kuuldavale erinevad laused, armsad lastelaulud ning mõistatused. Anna-Liisa on suurepärane mängukaaslane ning väga mõnus kaissu võtmiseks. Vaata nukku SIIT!

Kui laps aga tunneb huvi erinevate soengute ja jumestuse vastu ja tahab harjutada, siis võib talle sobida hoopis kaunis modellipea! Komplektis on palju erinevaid aksessuaare juustele ning kosmeetikat, mida laps võib katsetada nii modelli kui ka enda peal. Vaata SIIT!