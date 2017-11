Detsembrikuus algab Pärnumaal lähisuhtevägivalla juhtprogramm, milles vägivallatsejad viiakse ajutiselt sotsiaalpinnale elama. Eesti hakkab pakkuma nõustamist nii lähisuhtevägivalla ohvritele kui ka ründajatele.

Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna nõunik Airi Mitendorf rõhutas esmalt, et perevägivalla ohvrid on sagedamini naised, kuid on teateid ka vägivallast, mida paneb toime täiskasvanud laps kas oma eaka ema või isa vastu. Juhtprogramm on mõeldud seega nii nais- kui ka meessoost ohvrite aitamiseks.

Eesti juhtprojekti jaoks on eeskuju võetud eri riikidest: Lätist, Austriast ja Suurbritanniast.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.