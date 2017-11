Eesti päritolu USA ärimees ja investor Steve Jurvetson lahkus väidetavalt seoses süüdistustega seksuaalses ahistamises enda poolt asutatud ettevõttest Draper Fisher Jurvetson (DFJ).

DFJ teatas Jurvetsoni otsusest esmaspäeval aktsionäridele saadetud kirjas, edastas ERRi uudisportaal.

"Steve Jurvetson lahkub alates tänasest poolte kokkuleppe DFJ-ist. DFJ kultuur on olnud ja on ka edaspidi rajatud väärtustele ja aususele kõigis meie tegevustes. Me oleme keskendunud nii oma portfoolios olevate ettevõtete edule kui ka ettevõtte pikaajalisele visioonile ning jätkame tegutsemist kõrgeimatest professionaalsetest standarditest lähtudes," seisis DFJ-i teates.

Ettevõtte teates lahkumise põhjust ei maininud, kuid allikate väitel oli juurdlus tuvastanud Jurvetsoni puhul käitumist, mis oli olnud vastuvõetamatu ja seotud halva tooniga naissoost ettevõtjate suhtes.