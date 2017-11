Merilin Taimre aka Paljas Porgand on elanud pikemat aega Austraalias ning leidnud enda jaoks tervisliku eluviisi pärast aastatepikkust toitumishäirete käes kannatamist. "Isegi kui ma armastan Eestit kogu südamest, siis oli Austraaliasse rännak mu elu üks parimaid otsuseid. Õppisin seal ennast armastama, oma “vigu” aktsepteerima ning hindama kui tähtis on hoida tervist ja läbi selle inimesena õide puhkeda," pajatab tegus naine oma blogi veergudel.

Otsid tervisealast nõustamist või tahad oma keha kähku vormi saada või hoopis fitnessiga tegeleda? No enivei, oled õiges kohas! Sinu eest on raske töö ära teinud üks Eestimaa tuntumaid fitnessi- ja toidublogijaid, Paljas Porgand , kes kannab edaspidi ka Õhtulehe veergudel sulle kõik parimad palad hõbekandikul ette!

Sama oluline kui on leida vastavalt treeningule õige jalats, on naisterahvale tähtis kanda sobivat spordirinnahoidjat.

Palja Porgandi arvates teeb enamik naistest trenni vale rinnahoidjaga. Mõni tuleb trenni sama rinnahoidjaga, millega igapäevaselt ringi liigub või siis ostab ühe universaalne spordirinnahoidja nii intensiivseks aeroobikatreeninguks, kui ka jõusaalis rassimiseks. Trenni tegemiseks ei piisa tavalisest rinnahoidjast. Spordirinnahoidja on treeningus vajalik, et rinnad välja ei veniks. Samuti, kui spordirinnahoidjat ei kasutata, on tegelikult väga ebamugav teha aktiivsemat trenni ning rinnad võivad muutuda valulikuks.

Spordipesu disain peaks olema lihtne ning kasutatud materjalid nahasõbralikud ja mugavad. Trenni tehes me tavaliselt higistame ja siis võivad pitsid ja satsid eriti valusalt hõõruma hakata, tekitades punetusi, marrastusi ja allergilist reaktsiooni. Spordirinnahoidjatel kasutatakse lamineeritud ja madala kiuga õmblust. Lisaks on enamikul spordirinnahoidjatel kasutatud võrkpaneele seljaosas, kus toimub trenni vältel kõige suurem higitootmine. Tavaline rinnahoidja ei hoia rinda aktiivse liikumise ajal ka piisavalt paigal.

Spetsialistid rõhutavad, et just suurema rinna puhul on oluline kanda kõige tugevama toestusega spordirinnahoidjat. Sageli on küll sporditoppidesse rinnahoidja juba sisse õmmeldud, kuid see ei pruugi pakkuda alati piisavat tuge. Seepärast oleks mõistlik kasutada eraldi spordirinnahoidjat ka topi all ja eriti just nei naistel, kel on suurem korvinumber.

Rinnahoidja tuleks valida selle järgi, millist laadi treening on plaanis. Jooksmine ja hüplemist sisaldav treening eeldab kindlasti tugevama toestusega rinnahoidjat, kui rahulikum treening. Samas jooga või stretching’u jaoks ei ole spordirinnahoidja nii oluline, kui näiteks aeroobikatreeningu jaoks. Poes tuleks spordirinnahoidjat kindlasti selga proovida, sest nagu ka tavaline rinnahoidja, peab ka see olema täpselt paras, mitte pigistama ega olema liiga lai. Hetkel on väga popid värvilised rinnahoidjad, mis võivad trennitopi alt vabalt ka välja paista.

Vaata videot!