Kolm meest saavad autoavariis surma. Satuvad taevasse püha Peetruse ette. Peetrus vaatab, et mehed on kuidagi nukrad, löödud, ja et neid natukene ergutada, räägib: "Kujutage endile ette: käivad teie matused, lamate kirstus, pidulik ülikond seljas, ümberringi pere, sõbrad. Mida te tahaksite, et nad teist räägiksid?"

Esimene vastab: "Noh, hea oleks, kui nad ütleksd, et olin hea arst, päästsin palju inimesi, jätsin jälje meditsiiniteadusse ja olin hea pereliige."

Teine: "Mina tahaksin, et keegi ütleks, kui suurepärane õpetaja ma olin. Et jätsin jälje kasvava põlvkonna hinge, külvasin sinna mõistust, headust... No ja et nad ütleksid, olin hea isa ja mees."

Kolmas: "Aga mina tahaksin, et kõik karjataksid korraga: "Vaata, ta liigutab!""