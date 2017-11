Kui sa ei oska seda kuidagi saavutada, siis aitab sind nippide ja soovitustega hädast välja portaal Your Tango.

Kui tahad võita mehe südant, siis peab temas tekkima tunne, et sina oled see, kellega ta tahab olla romantiliselt, kaitsvalt ja kirglikult. Siis tunneb mees, et ta tahab pühenduda ja olla emotsionaalselt sinu oma.

Mees peab tundma, et tahab sind kaitsta, sinu eest hoolitseda, täita su vajadusi ja ootusi.

Sageli naised eksivad ja arvavad, et ostes mehele asju või seksides temaga - nii tekib side. Ei teki!

Ära tee:

osta talle asju

maga temaga

ole tema psühholoog

käitu nagu tema sõber, kellega ta baaris armastab käia

ole tema hooldaja

Emotsionaalne side puhkeb siis õide, kui mõlemad osapooled tunnevad end teineteisega emotsionaalselt turvaliselt. Nad saavad üksteisega rääkida ja end avada. Kui mees tunneb, et oled naine, kellega ta saab rääkida, kes on soe ja pehme, mõistev ja toetav , siis tekib tal sinuga side.

2. Ole temaga avatud

Emotsionaalse seotuse tekkimiseks pead mehe ja tema vajaduste jaoks saadaval olema. Sellest veelgi olulisem on, et oleksid enda vajaduste ja emotsioonide eest hoolitsedes samuti hoolikas. Sa pead julgema ka end avada ja mehega oma tundeid jagada.

3. Jagades hoia jalad maas ja püsi tugev

Mehega tundeid jagades pead suutma jääda siiski iseseisvaks ja tugevaks. Ära tekita mehes tunnet, et oled ebakindel inimene, kes üksi millegagi hakkama ei saa. Südames südamesse saab rääkida sellisel viisil, et kumbi ei tunne, kuidas üks osapool teiselt energiat vampiirina välja hakkab imema.

4. Kodu olgu soe ja ootav

Korista elamine ja pühi tolmu

Uued soojust ja valgust toovad kardinad või uus tapeet

Voodi olgu puhas, pehme ja kutsuv

Värsked lilled igas toas!

Hämar valgus, küünlad

Vii prügi välja

5. Hellita ja armasta oma keha

Kasuta õlisid ja kreeme

Käi massaaži

Jooga on täitsa hea mõte

Pehmest materjalist riided tekitavad samuti hellust ja hoolitsust

Lase juuksed soengust lahti.

Kasuta häid juuksehooldustooteid

6. Pane ta end tahtma

Mehed on naljakad, kui nad on tõeliselt armunud, sest siis nad käituvadki nagu rüütlid kaitserüüs, kes tahavad oma südamedaami iga hinna eest kaitsta. Voodis on nad samuti kirglikumad.

Üks parimaid viise mehe südame võitmiseks on loomulikult enda sensuaalsust kasutades. Mitte iga naine ei mõtle endast seksikalt ega lase end seksis vabaks. Pole vähe naisi, kel puudub eneseusk. Lohutuseks võib öelda, et iga naine saab enda ja oma sensuaalsusega vaeva näha. Kõik naised on võimelised voodis seksikad olema!

7. Lase oma tunded ja emotsioonid vakas