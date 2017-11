Suhte alguses on mõlemad osapooled agarad partneriga suhtlema ja küsimusi küsima. Kui suhe muutub rutiinsemaks, siis kaob see sügav vestlus rutiinsete ja igapäevaste juttude vahele. Enam ei ole justkui aega rääkimisele ja teineteisele keskenduda, aga peaks!

Äsja armununa tundub, et teie suhet ei ähvarda kunagi rutiin ja õnn on igavene, kirjutab Your Tango.

See võibki tõsi olla, kuid see vajab kallimatelt suhtesse panustamist. Üks lihtsamaid viise on kallimaga suhelda. Mõtestatult ja pühendunult suhelda.