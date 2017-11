Oluline on tunda end ja õppida tundma oma partnerit. Ja see tähendab õppida tundma ka tema kultuuri enne, kui leivad ühte kappi panete ja lapsi muretsete. Õppida tundma kallima perekonda. Tutvustada talle enda perekonda ja sõpru. Kui ka inimesed teie ümber suhet heaks ei kiida, siis võite neid ignoreerida. Olgem ausad - tegu peab olema ju ikkagi ainult teie neda otsusega, mitte suguvõsa valikuga.

Heal päeval on koos kaks inimest, kes teineteist tõesti armastavad, kirjutab Your Tango. Halval päeval tungib justkui ajalugu ja kultuur armastuse vahele nii tugevalt, et paisunud konfliktile ei näigi lahendust tulevat.

Siin on 5 väljakutset, mida erineva tausta, kultuuri ja nahavärviga paarid mingi hetk oma elus kogevad. Ja soovitused, kuidas selline suhe või abielu ikkagi edukas saaks olla.

1. ERINEVAD OOTUSED

Kui armume, siis võime esiti mõelda ja tunda, et jagame samu vaateid, ootusi ja lootusi. Ometig võib argipäev väga valusalt teha meile selgeks, et näeme asju erinevalt. Seetõttu ongi väga oluline, et jagaksime oma uskumusi, ajalugu ja unistusi suhtes väga varakult.

On hädavajalik, et kaks inimest, kes on erinevatest rassidest, kultuuridest, rahvustest või erinevates etnilistest gruppidest, et nad jagaksid oma üksteisele infot oma plaanidest, arusaamistest, piiridest jne.

Milliseid pühi tähistatakse? Kas mõlemad käivad tööl? Kas soovitakse lapsi? Millise usu, uskumise järgi lapsi kasvatatakse? kool? Tegevused? Kes hoiab lapsi päeval? Kus te elate? Religioon? Dieet? Raha? Perekond? Lein? Rasestumisvastased vahendid? Seks?

2. VALEARUSAAM JA MÕISTMATUS

Isegi siis, kui suhtlete kõigest - ka siis võite jõuda konfliktini.

Erinevad kultuurid on harjunud inimestea erinevalt suhtlema. Partner võib öeldut mõista ja võtta täiesti teistsuguse emotsiooniga. Nii võib tegelik info minna kaduma. Sulle tundub, et jagad armastust, kuid partner saab sellest vastupidi aru.

Sulle tundub, et rääkisid piisavalt, aga partner vajab veelgi enamat. Sina tahad kallistada, aga su partner vajab aega, et lasta emotsioonidel rahuneda.

Tekivad konfliktid ja arusaamatused. Kui neist ei räägita, siis tekib viha ja vaen, mis viivad lahutuseni.

3. PEREKOND EI KIIDA HEAKS

Kuigi ajad on muutunud, siis ikkagi on perekondadel mõningates kultuurides väga suur mõjuvõim. Ja tõsiasi on see, et abiellutakse terve perekonnaga.

Kuigi igas suhtes on väljakutseid, mis vajavad ületamist, siis perekond on kindlasti üks suuremaid. Mida rohkem on sarnast, seda lihtsam on hakkama saada.

4. ÜHISKONDLIK SURVE

Kui abielluda erineva rassi või kultuurilise taustaga, siis tuleb kogeda mõningaid ebameeldivaid eksiarvamusi ja arvamusi stereotüüpidest.

Inimesed kommenteerivad lapsi, paari sekselu, maitse-eelistusi.

5. EI MINGIT KOMPROMISSI

Iga suhte kõige suurem vaenlane on aga see, kui ei olda valmis kompromissiks.

Kui te ei suuda leida mõlemale sobivat restorani, kui talle ei meeldi sinu sõbrad. Sa vihkad tema perekonda ja poliitika ajab teid tülli. Kui te ei leia lahendust isegi sellele, et kes peseb pesu, siis on suur võimalus, et teie suhe ei pea katsumustele pikalt vastu.

Lihtsaim on sellistes olukordades püüda asetada end partneri asemele.